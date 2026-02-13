Un incidente sul lavoro si è verificato all’aeroporto di Bari, dove un operaio di 47 anni è caduto da una scala durante delle prove di laboratorio. La caduta, avvenuta da circa tre metri di altezza, ha causato ferite serie al lavoratore. La scena si è svolta questa mattina e ha richiesto l’intervento dei soccorsi sul posto.

Aeroporto di Bari: durante prove di laboratorio un operaio 47enne è caduto da una scala, altezza di tre metri. È stato trasportato al policlinico di Bari. È ricoverato nel policlinico barese anche un operaio di 61 anni che a Monopoli era al lavoro in una strada. Ha riportato, secondo notizie (Quinto potere) una lesione grave dall’addome al torace. A Barletta un operaio di 56 anni, impegnato nel caricare un container, a bordo di una gru, ha subìto verosimilmente il cedimento dello stabilizzatore. Il carico è finito contro la cabina della gru. L’uomo è ferito non gravemente. L'articolo Bari, Barletta e Monopoli: incidenti sul lavoro, feriti Conseguenze gravi proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari, Barletta e Monopoli: incidenti sul lavoro, feriti Conseguenze gravi

Questa notte a Bari si è trasformata in una tragedia.

Nelle ultime 24 ore, la provincia di Bari ha visto diversi incidenti stradali a Monopoli e Castellana, con auto ribaltate e persone ferite estratte dalle lamiere.

Argomenti discussi: La Puglia del Calcio si colora: il successo della Giornata dei Calzini Spaiati; Turismo e imprese: la Puglia in vetrina alla Bit; Le più belle spiagge del 2025 a Bari, Monopoli e Polignano a Mare; Teatro Radar Monopoli – BIAGIO IZZO in scena il 3 febbraio con la commedia L’ARTE DELLA TRUFFA.

Incidenti sul lavoro, paura nei cantieri e in aeroporto: tre operai feriti in poche ore in PugliaTre feriti sul lavoro tra le province di Bari e Bat. Tre persone sono rimaste ferite in altrettanti incidenti avvenuti questa mattina mentre erano ... msn.com

Triplo incidente sul lavoro in poche ore: 47enne precipita in aeroporto a Bari, gravi due operai a Monopoli e BarlettaUn operaio di 47 anni è precipitato da una scala nel vuoto da un’altezza ... msn.com

Telesveva. . ++FIDELIS CON UN TAURINO IN PIÙ NEL MOTORE: "AVEVO BISOGNO DEL GOL, ORA NON FERMIAMOCI" - #SEMPREFUORIPERILCALCIO PER DUE: DOMENICA IN DIRETTA NOLA-ANDRIA E FERRANDINA BARLETTA – SERIE B: BARI N - facebook.com facebook