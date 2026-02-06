Treni lavori in Puglia | stazione di Bari chiusa per tre giorni arriverà la sospensione anche sulla Taranto-Brindisi

La stazione di Bari resterà chiusa per tre giorni, fino al 28 febbraio, a causa di lavori sulla rete ferroviaria. La circolazione tra Bari e Taranto sarà sospesa, e si prevedono ulteriori disagi anche sulla linea Taranto-Brindisi. I treni non circoleranno lungo questa tratta, mentre le autorità invitano i viaggiatori a pianificare in anticipo i loro spostamenti.

Continuano i lavori sulla rete ferroviaria pugliese. Fino al prossimo 28 febbraio sospesa la circolazione sulla tratta da Bari a Taranto e viceversa, per lavori di potenziamento infrastrutturale e lavori di manutenzione straordinaria. Rfi ha annunciato il blocco della stazione di Bari per 72 ore tra il 5 e l'8 marzo. Dovrebbe essere bloccato anche il transito dei treni. Così l'Rfi annuncia nel piano dei lavori l'intervento: indisponibilità della stazione per 72 ore e delle tratte afferenti per interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale funzionali al raddoppio ferroviario tra Bari Centrale e Bari Parco Nord. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

A partire dal 26 gennaio e fino al 28 febbraio, sono programmati i lavori sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, gestiti da Rete Ferroviaria Italiana.

Oggi, 22 gennaio, sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, tra Acquaviva e Gioia del Colle, la circolazione dei treni è stata sospesa per circa tre ore a causa di un investimento.

