Toscana bancomat stradale | Grosseto incassa 4,5 milioni di multe

Nel 2025, i bilanci dei comuni toscani hanno registrato un incremento delle entrate provenienti dalle multe stradali. La provincia di Grosseto ha contribuito con oltre 4,5 milioni di euro, rendendola la principale in termini di incassi in questa categoria. I dati evidenziano come le sanzioni amministrative abbiano un impatto significativo sui bilanci locali, senza coinvolgere ulteriori dettagli su modalità o motivazioni delle infrazioni.

I bilanci dei comuni toscani hanno registrato nel 2025 un afflusso di risorse derivanti dalle sanzioni stradali che vede la provincia di Grosseto protagonista con un incasso superiore ai 4,5 milioni di euro. Questo dato inserisce il capoluogo maremmano in una fascia intermedia della classifica regionale, evidenziando come le violazioni del codice della strada rappresentino una voce economica rilevante per la gestione delle casse pubbliche locali. L’impatto delle sanzioni sui bilanci della Toscana. Il economico regionale legato alla mobilità mostra una crescita significativa rispetto all’anno precedente: i capoluoghi della Toscana hanno infatti incassato complessivamente più di 124 milioni di euro nel corso del 2025, segnando un incremento del 10% rispetto ai risultati del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana, bancomat stradale: Grosseto incassa 4,5 milioni di multe Multe record in Italia: Torino incassa 56 milioni dai vigiliI bilanci comunali italiani hanno registrato nel 2025 un afflusso di risorse senza precedenti derivante dalle sanzioni stradali, con un totale di... Multe stradali, a Modena un "tesoretto" a metà: accertati 22 milioni, ma il Comune ne incassa 11L'Amministrazione ha approvato il rendiconto sulle sanzioni, certificando oltre otto milioni di euro spesi per manutenzioni, controlli e...