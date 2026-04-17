Puglia | assistenza domiciliare per oltre 112mila persone quasi il doppio dell’incremento previsto in un anno Dati 2025

Secondo i dati più recenti, in Puglia sono più di 112.000 le persone che ricevono assistenza domiciliare. Questo numero rappresenta quasi il doppio dell’incremento previsto nell’arco di un anno, secondo quanto comunicato dalla Regione. La crescita si è verificata nel 2025, confermando un aumento consistente rispetto alle stime iniziali. La regione ha diffuso queste cifre attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia l: La Regione Puglia, secondo l’ultimo monitoraggio ufficiale di AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), ha non solo raggiunto, ma ha superato l’obiettivo finale previsto per il 2025 del progetto PNRR “Casa come primo luogo di cura – Assistenza Domiciliare (ADI)” dedicato agli over 65. Rispetto al dato del 2019 con 20.780 assistiti, i risultati certificati da AGENAS descrivono una crescita strutturale e costante che pone la Puglia all’avanguardia nella presa in carico degli over 65 e le permette di superare il target previsto dal PNRR. L’obiettivo di incremento assegnato alla Puglia per il 2025 era di 55.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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