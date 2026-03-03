Leasing Assilea | in 2025 oltre 36 mld di stipulato +5,8% quest' anno previsto +3,5%

Assilea, l'associazione italiana del leasing, ha annunciato che nel 2025 sono previsti oltre 36 miliardi di euro di contratti stipulati, con un incremento del 5,8% rispetto all'anno precedente. Per il 2023, invece, si prevede un aumento del 3,5%. I dati sono stati presentati oggi a Roma presso la sede dell'associazione, che ha fornito anche le previsioni per il 2026.

Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - Assilea - Associazione italiana leasing - ha presentato oggi a Roma, presso la propria sede, i dati 2025 sul leasing e le previsioni per il 2026, delineando il quadro dell'Italia che investe. I lavori, aperti dal Direttore Generale, Giuseppe Schlitzer, hanno visto gli interventi di Beatrice Tibuzzi, Responsabile Centro Studi e Statistiche, Ciro Rapacciuolo, Senior Economist del Centro Studi Confindustria, Alessandra Benedini, Associate Partner presso Prometeia. Al dibattito presenti, tra gli altri, rappresentanti di Banca d'Italia, Ufficio Parlamentare Bilancio, Istat, ABI, OAM, Associazioni di categoria e molti partecipanti collegati da remoto.