L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha chiarito che il controllo remoto ECM, piattaforma Microsoft utilizzata per la gestione centralizzata dei dispositivi Windows, è sempre rimasto disabilitato. Questa precisazione nasce in risposta a notizie riguardanti presunte intrusioni nei dispositivi dei magistrati e il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio. La comunicazione mira a fornire chiarezza sulla sicurezza delle infrastrutture digitali e sulla gestione dei sistemi informatici delle organizzazioni coinvolte.

AGI - In relazione a notizie mediatiche su presunte intrusioni nei dispositivi informatici di magistrati, e all'ipotetico ruolo che nella vicenda avrebbe avuto la Presidenza del Consiglio, l' Agenzia per la cybersicurezza nazionale informa attraverso una nota ufficiale che Endpoint Configuration Manager, conosciuto in passato come SCCM, è la piattaforma Microsoft utilizzata da organizzazioni e aziende per gestire in modo centralizzato tutti i dispositivi Windows, Client e server, presenti all'interno dell'organizzazione. È uno strumento tipicamente usato dai team IT perché consente di mantenere il parco macchine standardizzato, aggiornato e sicuro, riducendo attività manuali, errori e tempi di intervento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cybersicurezza e magistratura, Acn: "Controllo remoto ECM è sempre rimasto disabilitato"

Approfondimenti su cybersicurezza magistratura

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su cybersicurezza magistratura

Software spia nei pc dei magistrati, la cybersicurezza: Controllo remoto disattivato, ma il dibattito resta accesoL’Agenzia per la cybersicurezza ribadisce che la funzione di accesso remoto del software installato nei computer giudiziari è disabilitata e che eventuali accessi non autorizzati lascerebbero traccia ... giornalelavoce.it

Acn e Mur, aggiornata l’agenda di ricerca e innovazione per la cybersicurezzaROMA (ITALPRESS) – La sempre più pervasiva diffusione delle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche, richiedono di definire e aggiornare gli indirizzi evolut ... msn.com

La prova di un esperto di cybersicurezza: «Il controllo remoto, anche se è spento come nella configurazione prevista dal Ministero, può essere facilmente attivato» - facebook.com facebook

Francesco Zorzi, esperto di cybersicurezza e consulente di varie Procure italiane, ha replicato in laboratorio un’infrastruttura simile a quella del Ministero della Giustizia, per mostrarci come funziona ECM, il software installato sui pc dei magistrati. Domenica, 2 x.com