Cybersicurezza e magistratura Acn | Controllo remoto ECM è sempre rimasto disabilitato

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha chiarito che il controllo remoto ECM, piattaforma Microsoft utilizzata per la gestione centralizzata dei dispositivi Windows, è sempre rimasto disabilitato. Questa precisazione nasce in risposta a notizie riguardanti presunte intrusioni nei dispositivi dei magistrati e il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio. La comunicazione mira a fornire chiarezza sulla sicurezza delle infrastrutture digitali e sulla gestione dei sistemi informatici delle organizzazioni coinvolte.

AGI - In relazione a notizie mediatiche su presunte  intrusioni nei dispositivi informatici  di magistrati, e all'ipotetico ruolo che nella vicenda avrebbe avuto la Presidenza del Consiglio, l' Agenzia per la cybersicurezza nazionale  informa attraverso una nota ufficiale che  Endpoint Configuration Manager, conosciuto in passato come  SCCM, è la  piattaforma Microsoft  utilizzata da organizzazioni e aziende per gestire in modo  centralizzato  tutti i  dispositivi Windows, Client e server, presenti all'interno dell'organizzazione. È uno  strumento tipicamente usato dai team IT  perché consente di mantenere il  parco macchine standardizzato, aggiornato e sicuro, riducendo  attività manuali, errori e tempi di intervento. 🔗 Leggi su Agi.it

