Cybersicurezza Ciardi Acn | Questo mondo è figlio dell' iperconnessione tra dati

Un attacco informatico ha colpito la Jaguar Land Rover, evidenziando le vulnerabilità del settore automobilistico. La notizia è stata resa nota da un rappresentante di un'organizzazione di cybersicurezza, che ha sottolineato come la crescente interconnessione dei dati abbia aumentato i rischi di attacchi informatici. La vicenda si inserisce in un quadro di minacce sempre più frequenti e sofisticate nel mondo digitale.

“L'esempio della Jaguar Land Rover” vittima di un cyberattacco lo scorso agosto “ci dà l'opportunità di riflettere su come colpire un'azienda economica produttrice di automobili, e che incide sul pil di un paese con 5000 aziende di indotto, significhi andare a colpire, a cascata, il tessuto economico di altri paesi, essendo l'indotto non limitato ad un unico territorio. In sostanza si tratta di una crisi sistemica da affrontare in modo multifattoriale, poiché questo mondo è figlio dell'iperconnessione tra dati che assumono un valore in base alla relazione tra loro, delineando così il contesto”. Lo ha detto Nunzia... 🔗 Leggi su Iltempo.it

