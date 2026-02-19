Un’emergenza silenziosa tre le nuove generazioni

Perché il cervello dei giovani tra 13 e 25 anni non è ancora maturo, il motivo è legato allo sviluppo della corteccia prefrontale. Questa regione, fondamentale per il controllo delle emozioni e le decisioni, si forma lentamente durante l’adolescenza. Spesso i ragazzi in questa fascia di età mostrano comportamenti impulsivi o difficoltà di concentrazione, legati a questa mancanza di maturità cerebrale. Studi recenti indicano che questa fase di crescita può influenzare anche il rendimento scolastico e le relazioni sociali.

Dai 13 ai 25 anni il cervello non è ancora completamente formato, perché deve acquisire la struttura adulta, cioè la corteccia prefrontale. L'adolescenza è una fase di cambiamento. I ragazzi sono fragili e alla ricerca di un'identità e ciò può favorire lo sviluppo di comportamenti a rischio. Le dipendenze più diffuse tra i giovani sono quelle comportamentali come l'utilizzo eccessivo dello smartphone, dei social media, dei videogiochi e di internet. Secondo il Movimento etico digitale, il 77,5% degli adolescenti dichiara di sentirsi dipendente da dispositivi digitali. L'abuso di queste tecnologie ha effetti negativi sul rendimento scolastico, sul sonno, sulle relazioni familiari e sulla concentrazione.

Z Generation meets Theatre: nuove visioni per le nuove generazioni ContentLa rassegna teatrale Z Generation meets Theatre propone nuove prospettive per le giovani generazioni.

