Perugia nomine in Questura | scelto il nuovo vicario

A Perugia, si è deciso di sostituire il vice questore vicario della Questura. La nomina è stata ufficializzata e il nuovo incaricato si chiama Giovanni Giudice. La comunicazione è stata resa nota dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta o sulle tempistiche. La notizia riguarda il cambio di figura al vertice della polizia locale.

Cambio al vertice della polizia di Perugia. Giovanni Giudice è il nuovo vice questore vicario della Questura di Perugia. Giudice succede a Marco Scarpa, in quiescenza dallo scorso mese di gennaio. Il curriculumNato a Ragusa, classe 1969, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la.