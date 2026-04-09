Forza Italia Giovani nuove nomine nella provincia di Benevento

Le forze politiche locali hanno annunciato le nomine di Nicoletta Natale ed Emanuel Cocco come vice segretari provinciali di Forza Italia Giovani nella provincia di Benevento. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale. Le nomine sono state ufficializzate in un incontro tra i rappresentanti del movimento giovanile e i responsabili regionali. Entrambi i nuovi vice segretari avranno il compito di coordinare le attività del gruppo nella provincia.

Il segretario provinciale di Forza Italia Giovani, Rocco Diglio, in accordo con il segretario regionale dei Giovani azzurri, Gianfranco Succoio, ha ufficializzato nuove nomine all’interno dell’organizzazione giovanile. Sono stati designati vice segretari provinciali: Nicoletta Natale, di Pietrelcina, con il ruolo di vice segretario vicario, ed Emanuel Cocco, di Benevento, come vice segretario. «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Nicoletta ed Emanuel per la disponibilità e l’entusiasmo con cui hanno accolto questo incarico – ha affermato Rocco Diglio – sono certo che, grazie al loro impegno, Forza Italia Giovani continuerà a rafforzarsi sul territorio provinciale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Forza Italia Giovani, nuove nomine nella provincia di Benevento Leggi anche: Arcidiocesi di Benevento, due nuove nomine. Anticipata la messa di saluto e congedo di Accrocca Dall’Abruzzo ai tavoli nazionali ed europei, nuove nomine per i Giovani di Confagricoltura (Anga)In Abruzzo c’è un’agricoltura giovane che cresce attraverso il confronto, lo scambio di esperienze e l’apertura verso realtà diverse. Temi più discussi: Getulio, Pasqua e Reale: ecco i nuovi responsabili locali di Forza Italia Giovani; Forza Italia giovani, Filippo Vassallo a capo della segreteria: gli altri componenti; Dallo Studio al Lavoro: Costruire il Successo. Forza Italia Giovani Lamezia presenta evento formativo per le nuove generazioni; Forza Italia Giovani è orgogliosa della sua classe dirigente locale. Forza Italia Giovani Benevento, Diglio nomina Natale e Cocco vice segretariIl segretario provinciale di Forza Italia Giovani, Rocco Diglio, in accordo con il segretario regionale dei Giovani azzurri, Gianfranco Succoio, ha ufficializzato nuove nomine all’interno dell’organiz ... ntr24.tv Forza Italia Giovani Siracusa si rafforza: nuove nomine nei comuni al votoForza Italia Giovani Siracusa si rinnova con un radicamento territoriale che parte dai comuni al voto ove la componente giovanile avrà un ruolo determinante. Ieri mattina si è provveduto per il Comune ... siracusanews.it “Certo che, grazie al loro impegno, Forza Italia Giovani continuerà a rafforzarsi sul territorio provinciale”, così il segretario provinciale Forza Italia Giovani, Rocco Diglio. - facebook.com facebook FORZA ITALIA GIOVANI MATERA: SOLIDARIETÀ AGLI AGRICOLTORI DELLA COSTA JONICA COLPITI DAL MALTEMPO, SERVONO INTERVENTI IMMEDIATI x.com