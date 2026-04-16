Acqua | verifiche in corso sulla potabilità ma ancora incertezza sulle tempistiche

Da chietitoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un intervento straordinario sulla condotta principale, l'acqua è stata riattivata nelle tubature della città e di altri 18 comuni della zona. Tuttavia, sono ancora in corso controlli per verificare la potabilità del liquido distribuito. Le autorità stanno valutando le tempistiche per avere risultati definitivi, mentre i residenti continuano a monitorare eventuali cambiamenti o problemi legati alla qualità dell'acqua.

L'acqua è stata reimmessa nelle condutture, dopo il maxi intervento sulla condotta Giardino che da lunedì ha lasciato a secco tutta la città di Chieti assieme ad altri 18 comuni. Da ore si attendono notizie sulla potabilità ma non vi è ancora certezza sulle tempistiche per avere l'esito dei.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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