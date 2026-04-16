Acqua | verifiche in corso sulla potabilità ma ancora incertezza sulle tempistiche

Dopo un intervento straordinario sulla condotta principale, l'acqua è stata riattivata nelle tubature della città e di altri 18 comuni della zona. Tuttavia, sono ancora in corso controlli per verificare la potabilità del liquido distribuito. Le autorità stanno valutando le tempistiche per avere risultati definitivi, mentre i residenti continuano a monitorare eventuali cambiamenti o problemi legati alla qualità dell'acqua.