Prosa I PanPers Paolini Scurati Trovesi e i Cornoltis | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia sono in programma diversi eventi culturali. Al Teatro Donizetti, Gabriele Lavia presenta lo spettacolo “Lungo viaggio verso la notte” come parte della stagione teatrale. Nel frattempo, altri appuntamenti includono spettacoli di prosa con gli I PanPers e incontri con autori come Paolini, Scurati, Trovesi e i Cornoltis, offrendo un ricco calendario di intrattenimento e cultura per il pubblico locale.

Gabriele Lavia al Teatro Donizetti con lo spettacolo “Lungo viaggio verso la notte” per la Stagione di Prosa, i PanPers alla ChorusLife Arena, la WaterNight al Teatro Sociale di Bergamo (Città Alta) e la conferenza “La Fabbrica del mondo” con Marco Paolini e Telmo Pievani all’Aula Magna di Sant’Agostino per Bergamo Next Level, Antonio Scurati a Costa Volpino e il concerto del Quartetto d’Autore a Leffe (Protagonisti Gianluigi Trovesi al sax alto e clarinetto, Elena Bertocchi soprano, Fabio Piazzalunga al pianoforte e Marco Remondini al violoncello). Ancora, il festival “Gin tonic life” a ChorusLife, il Festival de la paella y la sangria a...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Massimo Recalcati, Prosa e Sherlock Holmes: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaL’incontro con Massimo Recalcati all’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo – sede di Sant’Agostino, lo spettacolo “Crisi di Nervi. Paolo Cevoli, Prosa, cineforum e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLo spettacolo “Arlecchino muto per spavento” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, Paolo Cevoli alla ChorusLife Arena, il cineforum a Nembro,...