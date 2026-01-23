Massimo Recalcati Prosa e Sherlock Holmes | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia, è possibile partecipare a un evento culturale con Massimo Recalcati presso l’Aula Magna dell’Università di Bergamo, sede di Sant’Agostino. Inoltre, è in programma lo spettacolo “Crisi di Nervi”, offrendo occasioni di approfondimento e intrattenimento per il pubblico interessato. Un’opportunità per vivere momenti di riflessione e cultura nel rispetto di un contesto sobrio e informativo.

L’incontro con Massimo Recalcati all’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo – sede di Sant’Agostino, lo spettacolo “Crisi di Nervi. Tre atti unici di Anton?echov” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, “Sherlock Holmes” con Neri Marcorè alla ChorusLife Arena, “Una notte all’improvviso” a Sotto il Monte Giovanni XXIII, “Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato)” con Roberto Mercadini al Gavazzeni di Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 23 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 25 gennaio sul Sentierone, a Bergamo, torna la Festa del Cioccolato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Prosa, Atalanta-Chelsea e gospel: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaEcco le principali proposte per questa sera a Bergamo e provincia: spettacoli teatrali, eventi natalizi, partite di calcio, festival cinematografici e musica gospel.

Neri Marcorè, Prosa, Giacomo e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaEcco alcune delle principali proposte per questa sera a Bergamo e provincia: lo spettacolo “Crisi di Nervi” al Teatro Donizetti, la performance di Neri Marcorè con “Sherlock Holmes” alla ChorusLife Arena, l’appuntamento con Giacomo Poretti a Pedrengo e il cineforum a Nembro.

