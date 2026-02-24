In arrivo nota proroga per il piano annuale dei flussi di cassa nelle scuole | si va verso lo slittamento con procedure semplificate per gli istituti

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di prorogare i tempi per il piano annuale dei flussi di cassa nelle scuole, a causa di ritardi nelle procedure. La nuova nota, ancora in fase di definizione, consentirà agli istituti di presentare i documenti con maggiore calma e semplificazione. La misura mira a ridurre le pressioni sugli istituti e a facilitare la gestione delle risorse finanziarie. La proroga sarà comunicata ufficialmente nelle prossime ore.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta per diramare una nota con la quale vengono prorogati i termini per l'adozione del piano annuale dei flussi di cassa nelle istituzioni scolastiche.