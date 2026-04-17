L'Unione Europea ha annunciato il lancio di un'app per verificare l'età degli utenti sui social media. La presidente della Commissione ha dichiarato che il prototipo è stato testato anche in Italia e che ora l'app è pronta per essere utilizzata. L'obiettivo è proteggere i minori dalle potenziali insidie del mondo digitale, passando dalla fase di sviluppo a quella di applicazione concreta.

Bruxelles – L'Ue muove un altro passo per proteggere i minori nel far west online. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato che la nuova app per la verifica dell'età è pronta all'uso, segnando il passaggio dalla fase di progettazione a quella operativa. L'obiettivo è creare uno scudo efficace per limitare l'esposizione dei minori a contenuti illegali e ai rischi dei social media, senza compromettere la privacy degli utenti. "È nostro dovere proteggere i nostri figli nel mondo online, così come facciamo nel mondo offline. E per farlo in modo efficace, abbiamo bisogno di un approccio europeo armonizzato", ha dichiarato von der Leyen.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pronta l'app per verificare l’età sui social, il prototipo testato anche in Italia: “Un dovere proteggere i nostri figli”

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