Pronostico Udinese-Parma | friulani spuntati contro il bunker di Cuesta

Sabato alle 15:00 si disputa la partita tra Udinese e Parma, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio di proprietà dei friulani, con le due squadre che cercano punti fondamentali in classifica. Le formazioni sono state ufficializzate e saranno visibili sia in diretta televisiva che in streaming. Le statistiche e le probabili formazioni sono disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l’evento.

Udinese-Parma è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Già salva e senza obiettivi, l’ Udinese continua a ricoprire il ruolo di “guastafeste” in questa seconda parte di Serie A. Da marzo in poi i bianconeri hanno perso appena una volta in sei giornate (0-1 con la Juventus) ma al tempo stesso sono riusciti a scombinare i piani di Fiorentina e Genoa – due squadre in lotta per la salvezza che avevano indubbiamente più fame di punti – a fermare l’Atalanta a Bergamo, a mettere la museruola all’arrembante Como ed infine a dare una sonora lezione al Milan, sabato scorso schiantato 3-0 a San Siro ed affondato dai gol di Atta, Ekkelenkamp e da un’autorete di Bartesaghi.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Udinese-Parma: friulani spuntati contro il bunker di Cuesta Notizie correlate Pronostico Milan-Parma: il Diavolo all’assalto del bunker di CuestaMilan-Parma è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Bologna-Udinese, il pronostico: Orsolini sa come far male ai friulaniIl Bologna ospita l'Udinese al Dall'Ara per il posticipo della 26esima giornata di Serie A: fischio d'inizio lunedì alle 20. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pronostici Udinese-Parma: Statistiche, Dove in TV 18.04.2026 Serie A; Pronostico e quote Udinese-Parma: frequenze opposte, friulani avanti con la combo Under; Udinese-Parma (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Udinese-Parma: 33ª Giornata Serie A 18.04.2026. Pronostico Udinese-Parma: friulani spuntati contro il bunker di CuestaUdinese-Parma è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Pronostico Udinese vs Parma – 18 Aprile 2026La sfida di Serie A tra Udinese e Parma, in programma il 18 Aprile 2026 alle 15:00 al Bluenergy Stadio - Stadio Friuli, promette intensità e attenzione ai ... news-sports.it La Lazio perde contro la Fiorentina che sta facendo un girone di ritorno incredibile,sarebbe terza in classifica, nel prossimo turno la Lazio gioca contro il Napoli, il Sassuolo contro il Como...se... l'Udinese battesse il Parma e la Lazio perdesse...si potrebbe agg - facebook.com facebook