Pronostico Milan-Parma | il Diavolo all’assalto del bunker di Cuesta

Il Milan affronta il Parma a causa di una serie di risultati negativi nelle ultime partite. I rossoneri cercano una vittoria per risollevare il morale e migliorare la classifica, mentre i gialloblù puntano a confermare la solidità difensiva. La partita si gioca domenica alle 18:00 e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di cambiare rotta. I tifosi aspettano di vedere come si comporteranno le formazioni in campo.

Milan-Parma è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Imbattibilità mantenuta ma scudetto più lontano. In settimana, nel recupero con il Como, il Milan aveva l’occasione di rimanere a -5 dall’Inter capolista ma gli uomini di Cesc Fabregas si sono rivelati una bella gatta da pelare, strappando un punto a San Siro al termine di una sfida molto combattuta (1-1), in cui Leao nella ripresa ha replicato al vantaggio lariano del solito Nico Paz, bravo ad approfittare di una delle rare indecisioni di Maignan. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Parma-Genoa, al Tardini inizia lo sprint salvezza di Cuesta e De Rossi: il pronosticoNel match di domenica al Tardini, Parma e Genoa si affrontano in una sfida importante per la salvezza.

Leggi anche: Pisa-Parma, tra Gilardino e Cuesta in palio punti salvezza decisivi: il pronostico

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milan-Parma pronostico e quote, la chicca sul risultato esatto; Pronostico Milan-Parma quote analisi 26ª giornata Serie A; Pronostico Milan-Parma: analisi, quote e consigli; Milan-Parma (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Pronostico Milan-Parma, Under 2,5 oppure Over? Occhio alle statisticheEmiliani al Meazza con due vittorie in scia, preziose in chiave salvezza. Allegri (squalificato) deve vincere dopo l’1-1 contro il Como ... corrieredellosport.it

Pronostico Milan-Parma, crociati sempre in rete a San Siro dal 2011Il pareggio contro il Como ha lasciato l'amaro in bocca, ma il Milan ha comunque centrato il 24esimo risultato utile consecutivo. Un dato che certifica continuità, ma che (per ora) ... milannews.it

BONICIOLLI SULLA COPPA ITALIA «Virtus Bologna e Olimpia Milano favorite. Il loro valore assoluto non è in discussione. Ma la Coppa Italia è terreno di sorprese...», dice Boniciolli, che poi si sofferma sulle singole squadre. Il pronostico: https://www.pianet - facebook.com facebook

ESCLUSIVA MN - Russo (DAZN): "Milan contro ogni pronostico. Rabiot è l'imprescindibile di questa squadra" x.com