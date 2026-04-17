Sabato si disputa la partita tra Tottenham e Brighton, valida per la trentatreesima giornata di Premier League. La gara si svolge in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti importanti in classifica. I padroni di casa arrivano da risultati recenti che vogliono migliorare, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione. La sfida si preannuncia decisiva per entrambe le formazioni.

Tottenham-Brighton è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico L’inizio di De Zerbi sulla panchina del Tottenham è stato disarmante: nonostante il tecnico italiano abbia avuto un paio di settimane per lavorare con il nuovo gruppo, ha perso sul campo del Sunderland, una squadra salva, tranquilla. Ma è evidente che i problemi degli Spurs quest’anno sono proprio strutturali. E il rischio retrocessione è sempre più concreto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non ha altra via De Zerbi che la vittoria, anche perché la zona salvezza quando mancano sei giornate al termine del campionato è distante solo due punti.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Tottenham-Brighton: non c’è un’altra possibilità

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Avendo visto la partita vi dico a chiare note che oggi il Tottenham ha PERSO MERITATAMENTE. Al di là di ciò, devo essere altrettanto onesto nel dire che chiaramente il problema non è stato #DeZerbi, perché sarebbe folle dargli le colpe per una singola partit - facebook.com facebook