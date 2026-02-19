Pronostico Brentford-Brighton | altra mazzata prima dell’esonero
Il Brighton ha annunciato l'esonero di Hurzeler dopo le recenti sconfitte, che hanno peggiorato la sua posizione. La squadra affronta ora il Brentford in una partita importante della 27ª giornata di Premier League, in programma sabato alle 16. La squadra di casa cerca punti per risollevare il morale, mentre il Brighton prova a reagire senza il suo ex-allenatore. La sfida si presenta come un crocevia cruciale per entrambe le formazioni, con il rischio di ulteriori conseguenze in classifica. La partita si gioca allo stadio di Brentford.
Brentford-Brighton è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Nelle ultime settimane si è parlato molto della situazione di Hurzeler, allenatore del Brighton. Una posizione a rischio e una sconfitta sul campo del Brentford potrebbe mettere la parola fine all’esperienza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Trentuno punti in classifica, per gli ospiti, che fino a pochi anni fa erano in Europa, sono troppi pochi per pensare di tenere un tecnico che ha un ruolino di marcia poco invidiabile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
