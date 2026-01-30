Sabato alle 16 si gioca Brighton-Everton, una partita della ventiquattresima giornata di Premier League. Il Brighton, che si trova a metà classifica, viene da un buon rendimento in casa dove non ha mai perso finora. L’Everton, invece, cerca punti per risalire in classifica. La sfida promette equilibrio e poche sorprese, con i padroni di casa favoriti in virtù del loro rendimento interno.

Brighton-Everton è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Nonostante si trovi a metà classifica, quindi con nessuna ambizione europea, il Brighton ha un cammino in casa praticamente immacolato. Parliamo di una squadra che nel corso di questa stagione ha perso solamente una volta davanti al proprio pubblico e che, in generale, nel 2025, ha collezionato solamente due sconfitte dentro le proprie mura. Una trasformazione incredibile.

© Ilveggente.it - Pronostico Brighton-Everton: testa libera e certezze

