Newcastle-Bournemouth sabato 18 aprile 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 16:00 si sfideranno in un incontro di campionato il Newcastle e il Bournemouth. Il Newcastle ha subito una sconfitta pesante in Champions League e ha poi perso anche il derby contro il Sunderland, oltre a una partita in trasferta contro il Crystal Palace. La squadra si presenta quindi in un momento difficile, con diverse sconfitte consecutive nelle ultime uscite.

Il Newcastle dopo l’imbarazzante, per le dimensioni che ha assunto il punteggio del match di ritorno, uscita di scena dalla Champions League, ha perso anche il derby contro il Sunderland e poi in trasferta contro il Crystal Palace. Vedendolo quattordicesimo in classifica si potrebbe pensare che ormai la squadra di Eddie Howe sia fuori da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Newcastle-Bournemouth (sabato 18 aprile 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Wolverhampton-Bournemouth (sabato 31 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiLa sconfitta per 2-0 all’Etihad ha lasciato il Wolverhampton a -17 da una salvezza che è dunque ormai virtualmente impossibile, ma non ha inficiato... Burnley-Bournemouth (sabato 14 marzo 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Burnley ha dato il massimo nelle ultime settimane, ma la classifica di Premier League ci dice che ormai è spacciato. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Kroupi, uno dei migliori al mondo per la sua età: lo dice Hill, compagno al Bournemouth; Il Leeds sbanca Old Trafford con un super Okafor e batte lo United; Pronostici Newcastle United vs AFC Bournemouth; Premier League: pronostici, migliori scommesse e quote della 33ª giornata. ENGLISH PREMIER LEAGUE SATURDAY 11th APRIL 2026 Arsenal V AFC Bournemouth 13:30 Brentford V Everton 16:00 Burnley V Brighton 16:00 Liverpool V Fulham 18:30 SUPER SUNDAY Crystal Palace V Newcastle 15:00 Nottingham Forest V Aston Vil - facebook.com facebook