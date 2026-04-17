La partita tra Chelsea e Manchester United si disputa nella trentatreesima giornata di Premier League. La sfida si svolge in un momento decisivo per le due squadre, con la qualificazione alla Champions League ancora in bilico. Entrambe le formazioni si affrontano con obiettivi chiari e punti importanti in palio, rendendo il match uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La partita si gioca in un contesto di grande attenzione e aspettative.

Chelsea-Manchester United è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Tre sconfitte di fila in Premier senza segnare: non è il momento migliore per il Chelsea di Rosenior, sesto in classifica, a quattro punti dalla zona Champions League. Una qualificazione appesa a un filo per i Blues, che non riescono in nessun modo a trovare un minimo di continuità nel corso della stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nonostante la clamorosa sconfitta interna contro il Leeds di lunedì scorso, invece, il Manchester United ha appunto sette punti di vantaggio sui londinesi e quindi la massima competizione europea la vedono davvero da vicino.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Chelsea-Manchester United: c’è in palio la Champions

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