Pronostico Manchester United-Crystal Palace | la Champions è alla portata

Domani si gioca la partita tra Manchester United e Crystal Palace, valida per la ventottesima giornata di Premier League. La sfida si svolge domenica e sarà trasmessa in diretta TV. Manchester United arriva da cinque vittorie nelle ultime sei gare, mentre il Crystal Palace cerca punti importanti in questa fase del campionato. Le formazioni probabili sono state già definite.

Manchester United-Crystal Palace è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Cinque vittorie in sei partite. La cura Carrick in casa Manchester United ha sicuramente dato i suoi frutti migliori in questo mese e mezzo. Adesso è il momento di non mollare dentro i Red Devils. Ne va del percorso di rinascita fatto fino al momento. Parliamo di una squadra che sappiamo tutti quello che ha passato nel corso degli ultimi mesi. I sei punti nelle ultime tre conquistati in campionato hanno perso dall’altro lato del campo, al Palace, di allontanare lo spettro della retrocessione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

