Sabato alle 21:00 si gioca la finale della Coppa del Re 2025-26 tra Atletico Madrid e Real Sociedad. La partita si svolge in un contesto di entusiasmo per entrambe le squadre, ma anche di stanchezza accumulata durante la stagione. Sono disponibili statistiche, probabili formazioni e opzioni di visione in diretta tv e streaming. La sfida si presenta come un match aperto, con entrambe le formazioni pronte a giocarsi il titolo.

Atletico Madrid-Real Sociedad è la finale della Coppa del Re 2025-26 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. L’undicesimo trionfo dell’Atletico Madrid, che non vince questo trofeo dal 2013, oppure la quarta gioia della Real Sociedad, la cui ultima affermazione in Coppa del Re risale al 2020? L’esito della finale tra Colchoneros e Txuri-urdin, entrambi capaci di sovvertire i pronostici della vigilia, lo conosceremo soltanto nella tarda serata di sabato. Martedì i biancorossi hanno perso 2-1 al Metropolitano ma è stata una sconfitta assolutamente indolore visto che all’andata avevano espugnato 2-0 il Camp Nou, segnando nel computo totale un gol in più dei blaugrana.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atletico Madrid-Real Sociedad, tra entusiasmo e stanchezza: finale aperta

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