Atletico Madrid-Real Sociedad sabato 07 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Antipasto della finale copera

Sabato 7 marzo 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Atletico Madrid e Real Sociedad, valida per la giornata di campionato. Le due squadre si sono già qualificate alla finale di Copa del Rey e si sfideranno a Siviglia per il trofeo. Per questo motivo, le formazioni si preparano a confrontarsi anche nel match di campionato, che si terrà al Metropolitano.

Atletico Madrid e Real Sociedad si sono qualificate per la finale di Copa del Rey e si affronteranno a Siviglia per decretare la vincitrice del trofeo: per un curioso scherzo del calendario, le due squadre si troveranno di fronte anche sabato sera al Metropolitano, per la gara di campionato. I Colchoneros hanno penato per riuscire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico Atlético Madrid vs Real Sociedad – 7 Marzo 2026La sfida di La Liga tra Atlético Madrid e Real Sociedad si giocherà il 7 Marzo 2026 alle 18:30 al Metropolitano Stadio. Un appuntamento di prestigio che ... news-sports.it

Copa del Rey: Barça sfiora la rimonta, ma l'Atletico è in finale contro la Real SociedadI catalani sfiorano l'impresa, ma i Colchoneros sopravvivono alla sfida del Camp Nou e vanno in finale; la Real Sociedad vince il derby basco e si giocherà la finale a Siviglia ... msn.com

Sarà Atletico Madrid-Real Sociedad la finale di Copa del Rey 2025/26: I baschi battono l’Athletic Club anche nel derby di ritorno A San Sebastián la decide il solito Mikel Oyarzabal su rigore. A La Cartuja si Siviglia si giocherà l’atto finale il 18 aprile - facebook.com facebook

