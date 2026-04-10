Il campionato di Serie B prosegue con le partite del 11 aprile alle ore 15:00. La squadra in testa alla classifica, con una serie di risultati positivi, si prepara a una trasferta contro le neopromosse, che giocano in uno stadio con campo in sintetico. La capolista cerca di mantenere il vantaggio sulla concorrenza, mentre la squadra ospite punta a sfruttare il fattore casa per ottenere punti.

Serie B, la capolista Venezia è sempre più vicina all’obiettivo promozione. In questo turno però i lagunari non dovranno sottovalutare l’insidia sintetico nella trasferta di Chiavari. Obiettivo Serie A sempre più vicino per un Venezia che anche nella giornata di Pasquetta ha dimostrato perché viene considerato da tempo il candidato numero uno nella corsa al primo posto ed alla promozione diretta. In casa i lagunari sono implacabili (a malapena due sconfitte). Se n’è accorta pure la Juve Stabia, spazzata via 3-1 lunedì scorso al “Penzo”. Imbattuti da febbraio, gli uomini di Giovanni Stroppa in questo turno cercheranno di ampliare ulteriormente il divario sul terzo posto, adesso occupato dal Monza, scivolato a -4. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Serie B 11 aprile ore 15:00: contro le neopromosse non c’è storia

Cagliari-Cremonese (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCagliari e Cremonese sono separati solo da tre punti in classifica, sono entrambe in lotta per non retrocedere.

Entella-Venezia (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Venezia fa visita alla Virtus Entella per la 34a giornata di Serie B, con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica.

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Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 19^ giornata (10-11 gennaio 2026)È il caso per esempio del Monza, il cui successo sul campo della Virtus Entella oggi pomeriggio è quotato a 1,95 dall’agenzia Snai, che d’altronde ritiene ancora più nettamente favorito il Venezia sul ... ilsussidiario.net

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