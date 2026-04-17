Pronostici Inter-Cagliari | marcatore e tiratori

L'Inter si prepara ad affrontare il Cagliari in una partita che potrebbe consolidare il suo vantaggio in classifica, portando i punti di distanza dal secondo in graduatoria. Dopo una vittoria importante in una recente trasferta, i nerazzurri cercano di mantenere il ritmo. Il match vedrà protagonisti alcuni giocatori chiave, con focus su chi potrebbe segnare e chi potrebbe tentare più tiri in porta. La sfida si gioca in un momento di grande attenzione per entrambe le squadre.

Ringalluzzito dall’importantissimo successo ottenuto al “Sinigaglia”, l’Inter ospita il Cagliari per provare a portare a dodici i punti di vantaggio sul Napoli secondo in classifica. Con un’identità di gioco precisa e sbloccatosi da un punto di vista mentale dopo l’importante vittoria nell’ultimo turno, però, i sardi non hanno alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale. A secco di gol dal sigillo di Firenze, Pio Esposito può ritornare a fare la voce grossa. Contro una difesa piuttosto spigolosa come quella di Pisacane, la fisicità e la prorompenza atletica del giovane attaccante nerazzurro potrebbero fare la differenza. Abbinata ad almeno due tiri in porta di Marcus Thuram, la soluzione offensiva dell’Inter offre non pochi spunti.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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