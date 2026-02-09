Pronostici Roma-Cagliari | marcatore e tiratori

Questa sera all’Olimpico la Roma affronta il Cagliari in una partita fondamentale. Dopo la sconfitta di Udine, i giallorossi cercano punti per risollevarsi e mantenere la speranza di qualificarsi. Gasperini ha già in mente alcune modifiche in attacco, puntando su un marcatore che possa fare la differenza. I tifosi aspettano di vedere chi saranno i tiratori più pronti a mettere in difficoltà la difesa avversaria. La partita si preannuncia intensa, con la Roma che vuole subito reagire e il Cagliari pronto a sorprendere.

Roma-Cagliari, i pronostici della sfida in programma all’Olimpico: le ultime in chiave player building Chiamata a rispondere dopo il brutto KO di Udine della scorsa settimana, la Roma di Gasperini non può permettersi ulteriori passi falsi. Per dare man forte alle proprie speranze Champions, i giallorossi sono chiamati non solo a fornire una prestazione degna di nota, ma anche a raccogliere tre punti che sarebbero di vitale importanza. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Pronto a rivoluzione l’undici tipo dalla cintola in su, il tecnico di Grugliasco si affida nuovamente a Malen al centro dell’attacco. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Roma-Cagliari: marcatore e tiratori Approfondimenti su Roma Cagliari Pronostici Cremonese-Cagliari: marcatore e tiratori Analisi e pronostici di Cremonese-Cagliari, con focus su marcatore e tiratori. Pronostici Roma-Genoa: marcatore e tiratori Analisi e pronostici su Roma-Genoa, in programma all’Olimpico. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: Pronostico Roma-Cagliari: analisi, quote e consigli; Pronostici Udinese - Roma: Forma opposta per friulani e giallorossi; Pronostici di Serie A | Atalanta-Cremonese (ore 18.30) | Roma-Cagliari (20.45) | Lunedì 9 febbraio; Schedina Serie A 24° giornata | 6, 7, 8 e 9 febbraio 2025/26. Pronostico Roma-Cagliari: gli ultimi tre precedenti all’Olimpico parlano chiaroRoma-Cagliari è una partita di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Roma-Cagliari, le probabili formazioniLa Roma a caccia di punti per rincorrere la zona Champions League, il Cagliari per proseguire il suo momento positivo e chiudere in modo definitivo la corsa salvezza. All'Olimpico va in scena lunedì 9 ... sport.sky.it La Roma non vince da tre partite tra campionato e coppa. Lunedì i tre punti saranno d’obbligo. Ecco alcuni numeri per analizzare meglio la sfida col Cagliari. Scopri altre statistiche/approfondimenti su https://www.sitiscommesse.com/pronostici/calcio/serie-a/ro facebook

