Pronostici Inter-Genoa | marcatore e tiratori

Domani si gioca a San Siro la partita tra Inter e Genoa. La sfida vede entrambe le squadre in campo per ottenere i tre punti, con attenzione ai possibili marcatori e ai giocatori che tenteranno di segnare. I pronostici indicano i principali marcatori e i calciatori più attivi in zona tiro durante l’incontro. L’evento è molto atteso dai tifosi di entrambe le squadre.

Luci a San Siro. Reduce dalla brutta sconfitta maturata in Champions League per mano del Bodo, l'Inter di Chivu vuole mettere un altro mattoncino importante nella sua opera di consolidamento alla vetta della classifica. I nerazzurri, però, se la vedranno con un Genoa in salute e tutt'altro che disposto a fare da vittima sacrificale. Il match con il "Grifone" rappresenta un'occasione importante per Bonny che, a meno di importanti dietrofront, dovrebbe partire dal primo minuto. Dopo aver pagato lo "scotto" di una Supercoppa giocata a luci spente, l'ex centravanti del Parma è tornato a ricoprire un ruolo importante nelle gerarchie di Chivu complice l'infortunio di Lautaro.