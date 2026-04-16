Atletico Madrid-Real Sociedad sabato 18 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Chi alzerà il trofeo?

Sabato 18 aprile alle 21:00 si svolgerà la finale della Copa del Rey tra Atletico Madrid e Real Sociedad. La partita si giocherà allo stadio La Cartuja di Siviglia, in un impianto neutro. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate, mentre gli appassionati seguono con attenzione pronostici e analisi prima di scoprire quale delle due squadre alzerà il trofeo.

Siamo arrivati all’ultimo atto di una manifestazione meravigliosa come la Copa del Rey, che quest’anno verrà contesa in finale da Atletico Madrid e Real Sociedad, nel neutro de la Cartuja, a Siviglia. I Colchoneros non alzano il trofeo dal 2012-2013, una serata indimenticabile per la squadra di Simeone, che già allora era alla guida del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atletico Madrid-Real Sociedad (sabato 18 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Chi alzerà il trofeo? Notizie correlate Real Madrid-Real Sociedad (sabato 14 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi arrivano lanciatissimi al BernabeuLa partita più attesa e più importante della giornata numero 24 di Liga sembra quella che vedrà di fronte il Real Madrid e la Real Sociedad. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Finale | Atletico Madrid - Real Sociedad in Diretta Streaming | DAZN IT; Atletico Madrid-Real Sociedad: lo streaming gratis del match di Liga; Liga: Atletico Madrid con la testa alla Champions League e ko a Siviglia, Valencia sconfitto a Elche; Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Atletico Madrid-Real Sociedad: lo streaming gratis del match di LigaAtlético Madrid e Real Sociedad si affrontano il 18 aprile 2026 alle ore 21:00 nella finale di Coppa del Re ... msn.com Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: Horario y dónde ver la Final de la Copa del Rey 2026La final del sábado tiene un atractivo especial para el público sudamericano, ya que la Real Sociedad cuenta con dos figuras de la Vinotinto en sus filas: Jon Aramburu: El lateral derecho se perfila c ... balonazos.com Champions, Arsenal-Sporting 0-0 e Bayern Monaco-Real Madrid 4-3: qualificati inglesi e tedeschi Conquistano la semifinale anche Atletico Madrid e Psg che ieri hanno superato nel ritorno dei quarti rispettivamente Barcellona e Liverpool. Segui le cronache t facebook Champions, in campo Arsenal-Sporting Lisbona e Bayern Monaco-Real Madrid Conquistano la semifinale Atletico Madrid e Psg che ieri hanno superato nel ritorno dei quarti rispettivamente Barcellona e Liverpool. Segui le cronache testuali rainews.it/maraton x.com