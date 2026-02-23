Rischia di soffocare a scuola tredicenne salvata dalla professoressa
Una tredicenne rischia di soffocare a scuola a causa di un boccone di cibo andato di traverso, provocando momenti di tensione tra gli studenti e il personale scolastico. La professoressa, intervenendo prontamente, ha evitato che la situazione peggiorasse, mettendo in atto manovre di pronto soccorso. Sono stati chiamati i soccorritori che hanno stabilizzato la ragazza e la stanno accompagnando in ospedale. La scena si è svolta davanti a molti testimoni.
È successo all’Istituto comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda. Tempestivo l'intervento della docente che ha praticato le manovre di primo soccorso alla ragazza Attimi di paura all'Istituto comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda dove, nei giorni scorsi, una tredicenne ha rischiato di soffocare per un boccone di cibo andato di traverso. L'intervento tempestivo della docente, la professoressa Sonia Radicchi, ha fortunatamente scongiurato il peggio. L'insegnante, con estrema lucidità, ha praticato le manovre di primo soccorso alla ragazza riuscendo a liberare le vie respiratorie. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Bimbo rischia di soffocare a scuola: salvato dalla maestra in videochiamata col 118
Foggia, bambina rischia di soffocare al cinema: salvata da una spettatrice
