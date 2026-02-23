Rischia di soffocare a scuola tredicenne salvata dalla professoressa

Una tredicenne rischia di soffocare a scuola a causa di un boccone di cibo andato di traverso, provocando momenti di tensione tra gli studenti e il personale scolastico. La professoressa, intervenendo prontamente, ha evitato che la situazione peggiorasse, mettendo in atto manovre di pronto soccorso. Sono stati chiamati i soccorritori che hanno stabilizzato la ragazza e la stanno accompagnando in ospedale. La scena si è svolta davanti a molti testimoni.