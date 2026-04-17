Prodotti alimentari mal conservati | chiuso un minimarket

Un minimarket è stato chiuso dopo che sono stati riscontrati problemi nella conservazione dei prodotti alimentari. Le autorità hanno sospeso l’attività commerciale finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e saranno garantiti i requisiti necessari per la conservazione degli alimenti. La decisione è stata presa a seguito di un controllo ispettivo che ha rilevato irregolarità nella gestione e nelle condizioni igienico-sanitarie del locale.

Attività commerciale sospesa sino al ripristino e alla garanzia delle condizioni e dei requisiti carenti. Nei prossimi giorni Ats Brianza provvederà a comminare le amministrative pecuniarie.Le ispezioni di Ats Brianza e polizia locale È successo a Brugherio, in un minimarket. I controlli sono.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Cibi scaduti o mal conservati. Sequestri e multe in zona NavileIntensa attività nella scorsa settimana da parte del nucleo territoriale Navile della Polizia Locale, impegnato in controlli negli esercizi di... Frosinone. Controlli della Gdf nelle zone “Scalo” e nel centro storico. Sequestrato hashish e denunciato uno spacciatore. Sequestrati prodotti cosmetici non sicuri in una barberia e prodotti alimentari destinati alla ristorazioneFROSINONE – Continua l’azione di controllo dei finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone che, questa volta, ha interessato il quartiere “Scalo”... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Prodotti alimentari mal conservati: chiuso un minimarket; Controlli rafforzati all'aeroporto: in tre mesi sequestrati 470 chili di alimenti potenzialmente pericolosi; Roma, cibi pericolosi e igiene: blitz del Nas in Centro. Multati metà dei locali; Sequestrati oltre 470 chili di alimenti nascosti nei bagagli all' aeroporto di Palermo. Alimenti scaduti, mal conservati e altre irregolarità: maxi multa di 4.500 euro per una pizzeria di ColognoAl termine del controllo sono state elevate sanzioni per 4.500 euro per etichette in lingua straniera, prodotti conservati in modo inadeguato, mancanza di orari e divieto di fumo esposti Cologno al ... bergamonews.it Taranto, chiuso ristorante cinese in centro città e sequestrati 150 chili di prodotti mal conservatiTARANTO - Chiusura di un ristorante cinese e sequestro di 150 chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. E' il risultato di una serie di controlli della Polizia di Stato tra gli ... lagazzettadelmezzogiorno.it MADE IN ITALY, APPROVATA NORMA CONTRO FRODI E CONTRAFFAZIONI Confartigianato Campania plaude all'approvazione, da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani", un facebook