Ruggi via libera all' assunzione di due ginecologhe per il reparto di Procreazione Medicalmente Assistita

Il reparto di Procreazione Medicalmente Assistita dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno si prepara a rafforzarsi con l'assunzione di due nuove ginecologhe. Questa decisione mira a migliorare l’offerta di servizi e a garantire un’assistenza più efficace alle pazienti. La selezione rappresenta un passo importante per potenziare le competenze e l’efficienza del reparto, confermando l’impegno dell’ospedale nella cura e nel supporto alle coppie che desiderano avere figli.

