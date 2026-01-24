Ruggi via libera all' assunzione di due ginecologhe per il reparto di Procreazione Medicalmente Assistita
Il reparto di Procreazione Medicalmente Assistita dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno si prepara a rafforzarsi con l'assunzione di due nuove ginecologhe. Questa decisione mira a migliorare l’offerta di servizi e a garantire un’assistenza più efficace alle pazienti. La selezione rappresenta un passo importante per potenziare le competenze e l’efficienza del reparto, confermando l’impegno dell’ospedale nella cura e nel supporto alle coppie che desiderano avere figli.
Via libera all'assunzione di due ginecologhe al "Ruggi d'Aragona" di Salerno per potenziare il reparto di Procreazione Medicalmente Assistita. Per accelerare i tempi ed evitare le lungaggini burocratiche di un nuovo bando, vista la carenza di organico, l’amministrazione ha attivato una.🔗 Leggi su Salernotoday.it
