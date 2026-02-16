Stefano Boeri e Cino Zucchi rinviati a giudizio | le archistar a processo per il caso Beic
Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono stati rinviati a giudizio dopo che la procura ha accertato irregolarità nel processo di gara per la costruzione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic). La decisione arriva a pochi mesi dalla fine dei lavori, che hanno coinvolto diverse aziende e amministratori locali. La vicenda si è concentrata su presunte manovre illecite nelle offerte e dichiarazioni false riguardo ai conflitti di interesse, portando gli architetti davanti a un giudice.
Milano, 16 febbraio 2026 – Gli architetti di fama internazionale e docenti al Politecnico di Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi, sono stati mandati a processo per turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano. Lo ha deciso il gup Fabrizio Filice, che ha rinviato a giudizio anche gli altri quattro professionisti e ha fissato la prima udienza per il 17 aprile. Conflitto d’interessi. Stando alle indagini dei pm Giancarla Serafini e Paolo Filippini - che avevano stralciato, in vista dell'archiviazione, la posizione di un altro architetto, Manuela Fantini, e cancellato dalle imputazioni una contestazione di falso in atto pubblico - Boeri e Zucchi non avrebbero dichiarato il loro conflitto di interessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Caso Beic, a processo le archistar Stefano Boeri e Cino Zucchi
Il giudice ha deciso di processare gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, coinvolti nel caso Beic, perché sono sospettati di aver manipolato un'asta pubblica.
Caso Beic, gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo
Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono finiti sotto processo perché sono accusati di aver manipolato una gara d’appalto e di aver fornito informazioni false riguardo a un possibile conflitto di interessi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Caso Beic, a processo le archistar Stefano Boeri e Cino ZucchiMilano, rinviati a giudizio insieme ad altri quattro professionisti per turbativa d'asta. Ai due architetti contestate anche le false dichiarazioni sul conflitto d'interessi, per il loro ruolo nella c ... ilgiorno.it
Gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per caso Beic a MilanoL’accusa è turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto di interessi. Il rinvio a giudizio è stato disposto dal gup Fabrizio Filice ... tg24.sky.it
