Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono stati rinviati a giudizio dopo che la procura ha accertato irregolarità nel processo di gara per la costruzione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic). La decisione arriva a pochi mesi dalla fine dei lavori, che hanno coinvolto diverse aziende e amministratori locali. La vicenda si è concentrata su presunte manovre illecite nelle offerte e dichiarazioni false riguardo ai conflitti di interesse, portando gli architetti davanti a un giudice.

Milano, 16 febbraio 2026 – Gli architetti di fama internazionale e docenti al Politecnico di Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi, sono stati mandati a processo per turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano. Lo ha deciso il gup Fabrizio Filice, che ha rinviato a giudizio anche gli altri quattro professionisti e ha fissato la prima udienza per il 17 aprile. Conflitto d’interessi. Stando alle indagini dei pm Giancarla Serafini e Paolo Filippini - che avevano stralciato, in vista dell'archiviazione, la posizione di un altro architetto, Manuela Fantini, e cancellato dalle imputazioni una contestazione di falso in atto pubblico - Boeri e Zucchi non avrebbero dichiarato il loro conflitto di interessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stefano Boeri e Cino Zucchi rinviati a giudizio: le archistar a processo per il caso Beic

