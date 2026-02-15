San Valentino | Tra cene fiori regali e viaggi spesa media di 152 euro

Confesercenti di Brindisi segnala che, quest’anno, le coppie hanno speso in media 152 euro per San Valentino, principalmente per cene, fiori e regali. La causa di questo aumento è l’alta richiesta di prodotti e servizi legati alla festa, che spinge molte persone a dedicare più attenzione e denaro ai propri partner. Numerosi negozi e ristoranti della zona hanno registrato un incremento nelle prenotazioni e nelle vendite in questa settimana. Per esempio, i fioristi hanno visto un forte aumento delle ordinazioni di mazzi di rose rosse, simbolo della passione.

La soddisfazione di Confesercenti per l'impatto economico della ricorrenza, in provincia di Brindisi. Piccirillo: "Vera boccata d’ossigeno per commercianti ed esercenti" Soddisfazione di Confesercenti della provincia di Brindisi per l’impatto economico che porta con sé la ricorrenza di San Valentino, la festa degli innamorati. Cene romantiche, omaggi floreali e regali più impegnativi, dai gioielli ai viaggi. I brindisini, come d’altronde mediamente tuti gli italiani, non hanno rinunciato al sabato di San Valentino, per un’occasione di uscite e acquisti, per una spesa media 152 euro a persona.🔗 Leggi su Brindisireport.it Abruzzesi romantici tra cene e regali per san Valentino: i dati della ricerca L’Abruzzo si conferma regione di innamorati, secondo i dati dell’indice Cupido 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: San Valentino 2026, i weekend culturali battono le cene fuori (specie tra i giovani): i regali più graditi; San Valentino gourmet, esperienze di gusto da vivere in due; San Valentino 2026: le cene romantiche da non perdere a Genova; Abruzzesi romantici tra cene e regali per san Valentino: i dati della ricerca. San Valentino, spesa media di 152 euro tra cene e regaliCene romantiche, fiori, gioielli e viaggi brevi. Anche nel 2026 San Valentino si conferma un appuntamento capace di muovere consumi, con una spesa media di ... chiamamicitta.it SAN VALENTINO. SODDISFAZIONE CONFESERCENTI, TRA CENE ROMANTICHE, FIORI, REGALI E VIAGGI, UNA SPESA MEDIA DI 152 EURO.Soddisfazione di Confesercenti della provincia di Brindisi per l’impatto economico che porta con sé la ricorrenza di San Valentino, la festa degli innamorati. Cene romantiche, omaggi floreali e regali ... brindisilibera.it Hudson Williams augura buon San Valentino alla sua ragazza nelle storie di Instagram. x.com Il San Valentino più autentico non fa rumore: ti sceglie piano, ti resta accanto senza pretese. L’amore di un gatto è così :sottile, intenzionale, profondamente suo. Non ha bisogno di proclami: parla nei suoi battiti di ciglia lenti, nei tocchi leggeri, in quella presen facebook