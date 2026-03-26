Un uomo è stato rinviato a giudizio per aver affittato la casa della madre, che si trova in una residenza per anziani, e per aver abbandonato il fratello disabile che vi abitava. Sono contestati i reati di circonvenzione di incapace, abbandono di persona incapace e truffa. Il procedimento giudiziario prosegue davanti al tribunale competente.

Affitta la casa dell’anziana madre, ricoverata in una residenza per anziani, e dove vive il fratello disabile, e finisce sotto processo per i reati di circonvenzione di incapace, abbandono di persona incapace e truffa. Secondo l’accusa, l’uomo con l’inganno avrebbe indotta la madre a stipulare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, un contratto preliminare di locazione per un immobile di sua proprietà situato a Selci Lama. Contestualmente, la donna sarebbe stata indotta a rilasciargli una procura per vendere e locare il medesimo immobile. Sulla base di questo accordo, l’indagato avrebbe poi perfezionato un contratto di locazione con un terzo, incassando complessivamente 2. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Affitta la casa della madre malata e abbandona il fratello disabile: a processo

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