Violazione delle norme di sicurezza e dispositivi antincendio irregolari stop per un locale pubblico di Senigallia

Un locale pubblico di Senigallia è stato chiuso dopo aver scoperto che non rispettava le norme di sicurezza e aveva dispositivi antincendio difettosi. La polizia ha rilevato uscite di emergenza non a norma e estintori obsoleti, mettendo in evidenza gravi carenze nella gestione della sicurezza. La decisione è arrivata durante un controllo di routine, che ha evidenziato numerose irregolarità nelle misure di prevenzione incendi.

SENIGALLIA - Violazioni alle norme di sicurezza, uscite non conformi e dispositivi antincendio irregolari. E' quanto emerso da un controllo da parte della polizia, effettuato tra sabato 7 e domenica 8 febbraio in un locale pubblico di Senigallia. Durante il sopralluogo sono state riscontrate carenze nei requisiti per l'attività di pubblico spettacolo. Una tettoia infatti non consentiva un agevole deflusso in caso di evacuazione, le porte non erano conformi, i maniglioni antipanico erano privi di marcatura CE e un estintore era senza cartellino con l'indicazione dei controlli prescritti. Alla luce delle irregolarità emerse, il Suap di Senigallia ha disposto la sospensione dell'attività di pubblico spettacolo fino alla verifica positiva da parte della Commissione Comunale di Vigilanza.