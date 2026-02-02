Alcaraz farà un tatuaggio per gli Australian Open | Lo metterò vicino a quello del Roland Garros

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz si prepara a farsi un tatuaggio, questa volta per celebrare la vittoria agli Australian Open. Il tennista spagnolo ha annunciato che lo farà vicino a quello del suo successo a Roland Garros. Un modo per ricordare un traguardo importante e portarlo sempre con sé.

Carlos Alcaraz ha deciso che celebrerà il primo successo agli Australian Open con un tatuaggio, l'ennesimo. Si tatuerà un canguro: "So dove sarà, ma non ho ancora scelto il punto giusto".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Carlos Alcaraz Australian Open

Djokovic: “Cercai di non far vedere a moglie e figli la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz”

Quando lo speaker del Roland Garros perse la voce per Nadal: “Lui piangeva e io non riuscivo a parlare”

Durante il torneo del Roland Garros di maggio, Rafa Nadal ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carlos Alcaraz Australian Open

Argomenti discussi: Alcaraz farà un tatuaggio per gli Australian Open: Lo metterò vicino a quello del Roland Garros; Alcaraz, tatuaggio dopo vittoria agli Australian Open: Sarà un canguro; Alcaraz ha già un posto nella storia, Melbourne è l’ultimo tassello: Ma la leggenda è Djokovic; Alcaraz, tatuaggio dopo vittoria agli Australian Open: 'Sarà un canguro'.

alcaraz farà un tatuaggioAlcaraz, tatuaggio dopo vittoria agli Australian Open: Sarà un canguro(Adnkronos) - Il trionfo agli Australian Open 2026 regala a Carlos Alcaraz il settimo titolo Slam, il 'career Grand Slam' a soli 22 anni e... un nuovo tatuaggio. Il fuoriclasse spagnolo, sempre più nu ... msn.com

Alcaraz tatuerà l'Australian Open sulla pelle: «Sarà un canguro»Il nuovo re di Melbourne non si accontenta di alzare trofei: incide le sue imprese sulla pelle. Carlos Alcaraz ha confermato che un canguro si aggiungerà alla sua collezione di tatuaggi iconici. Vinci ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.