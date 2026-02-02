Alcaraz farà un tatuaggio per gli Australian Open | Lo metterò vicino a quello del Roland Garros

Carlos Alcaraz si prepara a farsi un tatuaggio, questa volta per celebrare la vittoria agli Australian Open. Il tennista spagnolo ha annunciato che lo farà vicino a quello del suo successo a Roland Garros. Un modo per ricordare un traguardo importante e portarlo sempre con sé.

Carlos Alcaraz ha deciso che celebrerà il primo successo agli Australian Open con un tatuaggio, l'ennesimo. Si tatuerà un canguro: "So dove sarà, ma non ho ancora scelto il punto giusto".🔗 Leggi su Fanpage.it

