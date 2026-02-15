Il Comune di Mortara ha deciso di avviare lo smaltimento dei rifiuti bruciati nell’area della ex-Bertè, dopo quasi nove anni dall’incendio del settembre 2017. La decisione arriva in seguito alle pressioni dei residenti, preoccupati per la presenza di materiali inquinanti ancora sul sito. A breve, il Comune pubblicherà il bando di gara per affidare l’appalto, che dovrebbe partire entro la fine del mese. La zona, che ha subito un forte danno ambientale, resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di risolvere la questione una volta per tutte.

Sarà pubblicato con tutta probabilità entro fine mese, il bando di gara per lo smaltimento dei rifiuti combusti che ancora si trovano sull’area della ex-Bertè di Mortara, poco meno di nove anni dopo quel 6 settembre 2017, quando la superficie fu interessata da un furioso incendio per domare il quale i vigili del fuoco dovettero lavorare una settimana, periodo nel quale vennero rilasciate in atmosfera sostanze inquinanti derivanti dal rifiuti presenti. Alla fine dello scorso giugno l’amministrazione comunale di Mortara aveva approvato il progetto relativo al primo lotto di recupero dell’area, firmato dal sindaco Ettore Gerosa, che un mese dopo rimase vittima di un incidente mortale in moto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rifiuti alla Eredi Bertè. Via allo smaltimento

