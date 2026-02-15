Rifiuti alla Eredi Bertè Via allo smaltimento
Il Comune di Mortara ha deciso di avviare lo smaltimento dei rifiuti bruciati nell’area della ex-Bertè, dopo quasi nove anni dall’incendio del settembre 2017. La decisione arriva in seguito alle pressioni dei residenti, preoccupati per la presenza di materiali inquinanti ancora sul sito. A breve, il Comune pubblicherà il bando di gara per affidare l’appalto, che dovrebbe partire entro la fine del mese. La zona, che ha subito un forte danno ambientale, resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di risolvere la questione una volta per tutte.
Sarà pubblicato con tutta probabilità entro fine mese, il bando di gara per lo smaltimento dei rifiuti combusti che ancora si trovano sull’area della ex-Bertè di Mortara, poco meno di nove anni dopo quel 6 settembre 2017, quando la superficie fu interessata da un furioso incendio per domare il quale i vigili del fuoco dovettero lavorare una settimana, periodo nel quale vennero rilasciate in atmosfera sostanze inquinanti derivanti dal rifiuti presenti. Alla fine dello scorso giugno l’amministrazione comunale di Mortara aveva approvato il progetto relativo al primo lotto di recupero dell’area, firmato dal sindaco Ettore Gerosa, che un mese dopo rimase vittima di un incidente mortale in moto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Smaltimento illegale di rifiuti, scoperto e denunciato un imprenditore
Una recente operazione della Guardia di Finanza ha portato alla denuncia di un imprenditore di Santa Cesarea Terme, coinvolto nella gestione non autorizzata e nella combustione illecita di rifiuti.
Smaltimento illecito di rifiuti in un terreno: scattano sequestro e denuncia
Durante un controllo presso un terreno agricolo a San Tammaro, il Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno ha identificato un caso di smaltimento illecito di rifiuti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Smaltimento rifiuti combusti nell’area Bertè a Mortara. Tra pochi giorni sarà indetto l’appalto; Mortara, bonifica Bertè: la rassicurazione di Maione; Processo Bertè bis, bancarotta fraudolenta e riciclaggio: martedì 17 febbraio la sentenza d'appello per tre imputati.
Bonifica alla ex Bertè e nuovi siti inquinanti la protesta va in piazzaUna mobilitazione popolare per dire no a nuovi impianti inquinanti e per chiedere giustizia a otto anni dall’incendio che devastò l’ex Eredi Bertè. Rifondazione Comunista torna in piazza a Mortara e ... laprovinciapavese.gelocal.it
Eredi Bertè, ancora ferma la bonifica dopo otto anni Cittadini in piazzaOtto anni dopo il devastante incendio che il 6 settembre 2017 distrusse il deposito di rifiuti della Eredi Bertè a Mortara, la ferita resta aperta. L’area di via Fermi è ancora occupata da cumuli di ... laprovinciapavese.gelocal.it
MilanoPaviaTV - Canale78 È attesa per martedì 17 febbraio la sentenza d’appello del processo Bertè bis, per i reati fiscali e ambientali legati all’incendio della Eredi Bertè, la fabbrica di rifiuti speciali in via Fermi a Mortara. Nel processo sono coinvolti l’ex titola facebook