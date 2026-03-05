L' impianto di aspirazione si surriscalda | principio di incendio in una azienda

Un incendio si è sviluppato in un’azienda di Cavenago Brianza a causa del surriscaldamento dell’impianto di aspirazione. L’incidente ha provocato un principio di incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento. Le operazioni di spegnimento sono state concluse senza ulteriori complicazioni.

Paura in un'azienda di Cavenago Brianza: l'impianto di aspirazione si surriscalda sviluppando un principio di incendio. È accaduto in una ditta di via Sabin, intorno alle 12.15 di mercoledì 4 marzo. Sono stati allertati subito i soccorsi. Sul posto l'ambulanza in codice rosso e i vigili del fuoco del comando di Monza, con il supporto dei colleghi del comando di Milano con due autopompe serbatoio, un'autobotte pompa, un'autoscala e un carro soccorso. All'interno dell'azienda in quel momento c'erano quattro uomini di età compresa tra i 40 e i 54 anni che non sono rimasti feriti e per i quali non è stato necessario il trasferimento in ospedale.