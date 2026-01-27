San Vito incendio in una casa | una persona all' ospedale

Un incendio ha coinvolto il tetto di una casa a San Vito al Tagliamento. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in località Cragnutto per domare le fiamme e soccorrere le persone coinvolte. Nessuna vita è stata messa in pericolo, ma una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti. L’intervento ha permesso di limitare i danni alla struttura.

Poco prima delle ore 10.00 del 27 gennaio i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti in località Cragnutto, nel comune di San Vito al Tagliamento, per l'incendio del tetto in legno di un'abitazione.Sul posto sono giunti un'autopompa e un'autobotte del distaccamento di San Vito.

