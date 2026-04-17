Primo Quartiere caos tra le liste | Crottogini smentisce i volantini

Nel Primo Quartiere si sono verificati problemi legati alle liste dei candidati, con la diffusione di due volantini diversi che riportano lo stesso nome tra i presenti. La situazione ha generato confusione tra gli elettori e ha portato a un intervento ufficiale da parte di un candidato, che ha smentito le affermazioni contenute in uno dei volantini. La questione riguarda la corretta presentazione delle candidature e la trasparenza delle liste in vista delle prossime consultazioni.

La gestione delle candidature per il Primo Quartiere è finita sotto la lente d’ingrandimento dopo la diffusione di due volantini differenti che presentano lo stesso nome tra i candidati. La confusione nasce dalla comparsa di materiale pubblicitario della lista Sud chiama Nord, il quale mostra il volto di Crottogini, mentre in un’altra comunicazione lo stesso esponente risulta inserito nella lista del Centrodestra insieme al candidato alla presidenza Alessandro Costa. Il fermento nella zona sud si è acceso a causa di una divergenza strategica che ha coinvolto le trattative con i gruppi legati a Federico Basile. Crottogini ha infatti interrotto i colloqui con l’area di Sud chiama Nord, decidendo di restare nelle file del centrodestra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primo Quartiere, caos tra le liste: Crottogini smentisce i volantini Notizie correlate Leggi anche: Due liste differenti al Primo Quartiere ma candidato uguale, il presidente Costa: "Nessun caso e vi spiego perché" Dopo la vittoria al referendum il centrosinistra alle prese con le liste, al Quartiere del Ponte la candidata è ValbruzziIl successo tra capoluogo e provincia ha galvanizzato la coalizione a sostegno di Antonella Russo ma saranno da due a tre le formazioni alle... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Riqualificazione area giochi a Sant'Anna, Leccese: Primo passo per il quartiere; Quartiere Acquaviva, appello ai commissari: Garantire la sosta; Giulia Bevilacqua: Vivo a Roma nel quartiere Prati, non cambierei mai. Dopo Distretto di polizia ho faticato a lavorare nel cinema; Movida a Chiaia, 49 residenti portano il Comune in tribunale: Basta caos, a rischio salute e vivibilità. Il quartiere di Sant’Agostino ad Alghero si prepara a un grande cambiamento. Con un investimento di 2 milioni di euro e il primo cantiere pronto a partire, il Comune punta a restituire vita e funzioni agli spazi pubblici. Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook Aggressione nel primo pomeriggio a Firenze, nel quartiere Isolotto, dove un uomo è stato accoltellato davanti al figlio minorenne. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 15 in piazza dei Tigli, al culmine di un diverbio nato per motivi ancora da chiarire. Secon x.com