Due liste differenti al Primo Quartiere ma candidato uguale il presidente Costa | Nessun caso e vi spiego perché

Nel Primo Quartiere si sono notate due volantini distinti che promuovono lo stesso candidato, anche se con liste diverse. Uno dei volantini, diffuso da Sud Chiama Nord, mostra il volto di un candidato che si chiama Mario Crottogini, mentre un’altra lista, appoggiata dal Centrodestra, presenta anch’essa un candidato con lo stesso nome. Il presidente della circoscrizione ha spiegato che si tratta di una coincidenza e ha chiarito che non ci sono collegamenti tra i due materiali.

Due volantini in giro per la circoscrizione e stesso nome del candidato. Cosa succede? Pochi giorni fa Sud chiama Nord pubblicizzava nel Primo Quartiere il volantino con il volto del candidato Mario Crottogini, in un altro Crottogini è invece in lista per il Centrodestra e il candidato presidente.🔗 Leggi su Messinatoday.it Multi SubPregnant Villainess Has A Reborn Baby Who Knows The Future! Notizie correlate "Vi spiego perché il caso Unabomber rimarrà un mistero per sempre"Trieste, 27 gennaio 2026 – Avvocato Maurizio Paniz, la nuova indagine su Unabomber va verso l'archiviazione: la superperizia sul criminale seriale ha... Presepe Vivente Pietraia. Dopo 33 anni il vice presidente Mirko Peraio lascia: “Vi spiego perché”Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma del vice presidente dell'associazione Presepe vivente di Pietraia.