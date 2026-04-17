Primigenio | il viaggio sensoriale di Delfina Velar al Chiasso Perduto FOTO

Le pareti del Chiasso Perduto, nel cuore dell'Oltrarno, ospitano in questi giorni un’esperienza che scuote le certezze di chi è abituato a produrre l’arte esclusivamente attraverso il filtro della vista. Protagonista "Primigenio", fino a domenica 19 aprile, è Delfina Velar, artista argentina con.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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