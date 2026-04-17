Primavera nei Borghi 2026 le Marche aprono i loro tesori nascosti | ecco dove andare

Da ilrestodelcarlino.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Marche si preparano a ospitare la manifestazione Primavera nei Borghi 2026, un evento organizzato dall’Archeoclub d’Italia che coinvolge vari piccoli centri della regione. Durante questa giornata, i visitatori potranno partecipare a visite guidate, visitare aperture straordinarie di luoghi storici e seguire percorsi che uniscono storia e gastronomia nei centri storici, tra Montegiorgio e Corinaldo. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso momenti di scoperta e di approfondimento culturale.

Ancona, 17 aprile 2026 - I borghi italiani tornano sotto i riflettori in questa primavera di visite, ma solo per un giorno. Domenica 19 aprile, con Primavera nei Borghi promossa dall’Archeoclub d’Italia, le Marche aprono porte normalmente chiuse e mettono in vetrina centri storici che per il resto dell’anno restano ai margini delle rotte turistiche e delle politiche pubbliche. Tra visite guidate, sapori locali e itinerari culturali, l’iniziativa accende i riflettori su una realtà evidente ma spesso ignorata: il patrimonio dei piccoli comuni continua a sopravvivere più per eventi simbolici che per strategie strutturali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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