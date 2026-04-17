Primavera nei Borghi 2026 le Marche aprono i loro tesori nascosti | ecco dove andare

Le Marche si preparano a ospitare la manifestazione Primavera nei Borghi 2026, un evento organizzato dall’Archeoclub d’Italia che coinvolge vari piccoli centri della regione. Durante questa giornata, i visitatori potranno partecipare a visite guidate, visitare aperture straordinarie di luoghi storici e seguire percorsi che uniscono storia e gastronomia nei centri storici, tra Montegiorgio e Corinaldo. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso momenti di scoperta e di approfondimento culturale.

Ancona, 17 aprile 2026 - I borghi italiani tornano sotto i riflettori in questa primavera di visite, ma solo per un giorno. Domenica 19 aprile, con Primavera nei Borghi promossa dall’Archeoclub d’Italia, le Marche aprono porte normalmente chiuse e mettono in vetrina centri storici che per il resto dell’anno restano ai margini delle rotte turistiche e delle politiche pubbliche. Tra visite guidate, sapori locali e itinerari culturali, l’iniziativa accende i riflettori su una realtà evidente ma spesso ignorata: il patrimonio dei piccoli comuni continua a sopravvivere più per eventi simbolici che per strategie strutturali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primavera nei Borghi 2026, le Marche aprono i loro tesori nascosti: ecco dove andare Notizie correlate Dai teatri ai borghi: le Marche aprono 52 tesori con le Giornate FAIANCONA- Dai teatri storici ai borghi delle aree interne, fino a luoghi istituzionali solitamente chiusi al pubblico. 780 tesori nascosti aprono al pubblico: tornano le Giornate FAI di PrimaveraIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Primavera nei Borghi 2026, le Marche aprono i loro tesori nascosti: ecco dove andare; Primavera nel cuore della Sardegna 2026: i 14 borghi coinvolti nella rassegna; Marcheinfinite A Corinaldo Primavera nei Borghi 2026 con Archeoclub d’Italia domenica 12 aprile passeggiata con Eros Gregorini e Italo Pelinga alla scoperta di lavatoi e pozzi; Domenica la 'Primavera nei Borghi', piccoli gioielli da vivere. Primavera nei Borghi, Santo Stefano del Sole tra i 19 comuni italiani selezionati da ArcheoclubGrande momento per Santo Stefano del Sole, dopo le telecamere Rai il paese , unico centro in tutta la provincia di Avellino, è stato selezionato dall’Archeoclub d’Italia per partecipare all’importante ... irpinianews.it Alla scoperta del quartiere La Civitella: anche a Chieti c'è Primavera nei borghi dell'ArcheoclubUn viaggio tra archeologia, fede e vita quotidiana: questi gli elementi fondamentali di Primavera nei Borghi, in programma domenica 19 aprile. Spiega Giuseppe La Spada, presidente Archeoclub d'Italia ... chietitoday.it PIANORANDO In attesa di "Pianorando in Primavera" di sabato 18 aprile, dalle 9 alle 20 a Pianoro (2). - facebook.com facebook Roma oggi ha cambiato stagione in poche ore, mostrando perfettamente cos'è la primavera. Sole, aria mite ed umida, poi all’improvviso nubi in crescita verticale e temporale pomeridiano. Non è meteo impazzito. È atmosfera che si accende. Il Sole scalda il su x.com