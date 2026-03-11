Dai teatri ai borghi | le Marche aprono 52 tesori con le Giornate FAI

Le Marche si preparano ad accogliere il pubblico con le Giornate FAI, durante le quali saranno aperti 52 siti tra teatri storici, borghi delle aree interne e luoghi istituzionali normalmente chiusi al pubblico. L'iniziativa coinvolge diverse località della regione, offrendo l’opportunità di visitare edifici e spazi spesso inaccessibili durante l’anno. L’evento si svolge in tutta la regione, puntando a valorizzare il patrimonio locale.

ANCONA- Dai teatri storici ai borghi delle aree interne, fino a luoghi istituzionali solitamente chiusi al pubblico. Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, l'appuntamento che permette di scoprire beni culturali e naturali spesso inaccessibili e sostenere la tutela del.

