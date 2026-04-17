primarie il fiuto di romano prodi per la sconfitta

Romano Prodi, noto per aver introdotto le primarie in Italia, ha recentemente espresso un giudizio severo sul loro utilizzo, affermando che rappresentano un metodo che favorisce le sconfitte e le figuracce sportive. La sua opinione si contrappone a quanto fatto in passato, quando il suo impegno nelle consultazioni interne aveva contribuito a consolidare questa modalità di elezione dei leader politici. La sua posizione attuale ha suscitato discussioni nel panorama politico e tra gli osservatori.

Pochi lo ricordano, ma in Italia il papà delle primarie si chiama Romano Prodi, lo stesso che pochi giorni fa le ha liquidate in maniera sprezzante, dicendo che sono un ottimo modo per perdere la partita e per finire come gli Azzurri contro la Bosnia. Curioso: fino a ieri la sinistra riteneva che votare ai gazebo il candidato premier delle prossime elezioni fosse un rito propiziatorio, un’adunata di popolo altamente democratica. Il 16 ottobre del 2005, quando l’ex presidente dell’Iri scese in campo per guidare l’ Ulivo, sfidando altri sei concorrenti, i votanti furono quasi 4 milioni e mezzo e il 74 per cento sulla scheda appose il nome del Professore che, da solo, incassò 3 milioni 182 mila voti, staccando Fausto Bertinotti, Clemente Mastella, Antonio Di Pietro, Alfonso Pecoraro Scanio, Simona Panzino e Ivan Scalfarotto.🔗 Leggi su Panorama.it

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