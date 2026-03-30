Il cordoglio di Romano Prodi e de Pascale per Roversi-Monaco

L'ex premier ha espresso cordoglio per la scomparsa di Roversi-Monaco, ricordandolo come un amico incontrato ai tempi dell’università. Il governatore ha definito la sua figura come una grande personalità della regione, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze. La notizia ha suscitato commenti da parte di diverse figure politiche, senza indicazioni di altri interventi ufficiali.

L'ex premier: "Amici dai tempi della laurea", il governatore: "Una grande personalità della nostra regione" . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cordoglio di Romano Prodi e de Pascale per Roversi-Monaco Articoli correlati Capotreno assassinato, Sassone e Evangelisti (FdI): “Bologna città non sicura”. Il cordoglio di de Pascale e Priolo: “Fatto gravissimo”Bologna, 6 gennaio 2026 – L’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, catalizza l’attenzione della politica. Roversi Monaco, l’università di un’epocaCi sono libri che raccontano una biografia e altri che, partendo da una persona, riescono a restituire un’intera stagione storica. Una selezione di notizie su Romano Prodi Temi più discussi: Fabio Roversi Monaco, Bologna piange l'ex rettore che ha guidato l'Università per 15 anni: Persona dal multiforme ingegno; Pier Ferdinando Casini: Bologna, il suo mondo. Ha scelto sempre la città ed è stato un gigante; Previsione di Prodi sul Governo Meloni e le elezioni 2027, si consumerà da solo, batterlo sarà più facile; Morto Fabio Roversi Monaco, lunedì il funerale a Bologna. Romano Prodi professore per un giorno allo Scaruffi-Levi-TricoloreRomano Prodi, già presidente della Commissione europea, del Consiglio ed economista, è stato professore per un giorno allo Scaruffi Levi Tricolore, incontrando, nell’aula magna dell’Università, 180 ... ilrestodelcarlino.it Quirinale. Debacle per Romano Prodi. Al quarto scrutinio 101 voti in meno dai suoi. Pd nel caosNiente di fatto anche alla quarta votazione. Il quorum scende a 504 voti ma Prodi, candidato ufficiale di Pd e Sel, ne prende soli 395. Quindi più di cento voti in meno rispetto ai 496 grandi elettori ... quotidianosanita.it Fabio Roversi Monaco, il ricordo di Romano Prodi: «Aprì l’Università al mondo, Bologna è cambiata grazie a lui» x.com PRODI SUL GOVERNO MELONI: “SI CONSUMERÀ DA SOLO, NEL 2027 SARÀ PIÙ FACILE BATTERLO” Romano Prodi torna a parlare di politica e lo fa con una previsione destinata a far discutere. Nel mirino l’attuale esecutivo guidato da Giorgia Melo - facebook.com facebook