A Hong Kong è iniziata la tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista, con le gare che hanno preso il via nel fine settimana. La competizione è iniziata con le gare femminili, seguite poi da quelle maschili. Le prove si svolgono nel contesto di un evento internazionale, con atleti provenienti da diversi paesi. La giornata ha visto alcune competizioni incerte e altre decisive per le classifiche generali.

A Hong Kong (Cina) è incominciato il fine settimana riservato alla tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista. Avvio in chiaroscuro per l’Italia, impegnata nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre: le donne hanno firmato il miglior tempo, mentre gli uomini hanno terminato a sorpresa in ultima piazza. Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno dettato legge con il perentorio crono di 4:14.522 e hanno inflitto più di due secondi di distacco all’intera concorrenza: Cina seconda a 2.634, Nuova Zelanda terza a 2.636, Gran Bretagna quarta a 2.894, la Germania è quinta ad addirittura 5.093 secondi. Le azzurre torneranno in pista alle ore 09.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Prima con le donne, ultima con gli uomini! Avvio in chiaroscuro per l’Italia con i quartetti a Hong Kong

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