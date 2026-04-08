Speranza di vita in Italia salita a 83,4 anni Istat | 81,5 per gli uomini e 85,6 per le donne record nelle Marche con 86

Secondo un rapporto dell’Istat, l’aspettativa di vita in Italia è salita a 83,4 anni. Gli uomini vivono in media 81,5 anni, mentre le donne raggiungono i 85,6 anni. Negli ultimi 34 anni, per gli uomini si è registrato un incremento di circa 8 anni, e di circa 6,5 per le donne. La regione con la vita più lunga è quella con il record di 86 anni.

Dal 1990 al 2024 l’aumento è stato significativo: circa 8 anni in più per gli uomini e 6,5 per le donne, che oggi arrivano rispettivamente a 81,5 e 85,6 anni, secondo il report dell’Istat "La salute: una conquista da difendere" In Italia si vive sempre più a lungo. La speranza di vita alla na. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Speranza di vita in Italia salita a 83,4 anni, Istat: "81,5 per gli uomini e 85,6 per le donne, record nelle Marche con 86" Italia paese longevo: 83,4 anni speranza di vita alla nascita. Più 8 gli uomini, più 6,5 le donne. Ecco perchéIn Italia, nonostante la propaganda della politica quando non gli fa comodo, si vive bene. Istat, Italia tra i Paesi più longevi al mondo: speranza di vita a 83,4 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Crescita significativa della longevità negli ultimi decenni L’Italia si conferma oggi uno dei Paesi più longevi al mondo,... Temi più discussi: L'Italia tra paesi più longevi, 83,4 anni la speranza di vita; Italia paese tra i più longevi: 83,4 anni di speranza di vita alla nascita; Età pensionabile in aumento con la speranza di vita, cosa cambia adesso; In meno di due secoli gli italiani hanno guadagnato 54 anni di vita. La fotografia nel nuovo report dell'Istat ‘La salute: una conquista da difendere’. Speranza di vita in Italia: 83,4 anni, divari regionali e sfide per la saluteL'Italia è tra i Paesi più longevi con 83,4 anni di speranza di vita, ma l'invecchiamento porta multimorbilità e scandisce profonde differenze tra regioni ... tuobenessere.it Pensioni, cresce la speranza di vita: possibile aumento dei requisiti dal 2029Aumenta la speranza di vita a 65 anni secondo Istat: possibile crescita dei requisiti per pensione di vecchiaia e anticipata. blitzquotidiano.it Tra il 1990 e il 2024 la speranza di vita alla nascita è cresciuta di circa 8 anni per gli uomini e di 6,5 per le donne - facebook.com facebook Nel 1872 la speranza di vita in Italia era di 29,8 anni, oggi è di 83,4. Com'è cambiata la salute nel Paese Dalla riduzione della mortalità infantile alla transizione epidemiologica. Leggi l'analisi di #StorieDiDati per #Istat100 istat.it/produzione-edi… #Istat x.com